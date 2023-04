Eind februari dit jaar werd er een grote update voor No Man’s Sky uitgebracht, deels in het teken van PlayStation VR2. Je zou logischerwijs kunnen denken dat het even zou duren voordat de volgende grote update uitkomt, maar niets is minder waar. Deze is nu al beschikbaar.

De nieuwste update heeft de naam ‘Interceptor’ meegekregen en dat is tevens de naam van een nieuwe klasse ruimteschip. Deze hebben unieke mogelijkheden en vragen daarom om andere resources en tech dan andere ruimteschepen.

Interceptor brengt ook zogenaamde ‘corrupted planets’ met zich mee. Dit zijn planeten met een paarse waas over zich. Hier kan je onder andere mysterieuze kristallen en nieuwe gebouwen vinden. Tevens zal je nieuwe vijanden tegenkomen.

Speel je No Man’s Sky met PlayStation VR2, dan kan je ook genieten van verbeterde graphics en een nieuwe pols interface. Wat de nieuwe update allemaal nog meer doet toevoegen wordt in detail getoond op de website van No Man’s Sky. Een nieuwe trailer van de update check je hieronder.