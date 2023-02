Hello Games heeft weer een nieuwe grote update uitgebracht voor No Man’s Sky. Deze voegt weer verschillende features en extra content toe en het meest in het oog springend is PlayStation VR2 support.

PlayStation 5-gamers die No Man’s Sky in bezit hebben en een PlayStation VR2 hebben aangeschaft, kunnen meteen hun nieuwe aankoop testen. De ‘Fractal’-update zorgt er voor dat de game met de nieuwe virtual reality-headset te spelen is.

De game ziet er natuurlijk mooier uit dan de PlayStation VR-versie en zal gebruikmaken van haptische feedback. Dit van zowel de headset als de controllers. Tevens zijn de menu’s en de Heads Up Display aangepast. Je zal ook voor sommige dingen nu fysieke acties moeten ondernemen. Zo vecht je met je vuisten door de desbetreffende bewegingen te maken.

Deze VR-ondersteuning geldt natuurlijk alleen voor de PlayStation 5-versie, maar dat betekent niet dat andere platformen worden overgeslagen met de nieuwe content. Voor alle versies geldt namelijk dat er een nieuw schip is toegevoegd: de Utopia Speeder.

Er is ook een nieuwe expeditie te spelen, die de naam Utopia heeft gekregen. Hier zal je samen met andere een verlaten zonnestelsel opnieuw moeten opbouwen. Wat de Fractal-update nog meer met zich meebrengt kan je in de onderstaande video zien.