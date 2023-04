Patches zorgen er al jaar en dag voor dat videogames steeds dichter bij de beste versie van zichzelf kruipen. Zelfs titels die in hun oorspronkelijke staat reeds een bewonderenswaardige kwaliteit wisten te bieden, kunnen immers op bepaalde vlakken nóg beter uit de hoek komen. Zo ook CD Projekt REDs pareltje The Witcher III: Wild Hunt.

Met Next-Gen Patch 4.02 hebben de PS5- en Xbox Series X|S versies van de game nu een update gekregen die het spel over heel de lijn naar hogere regionen tilt. Dat was ook nodig, nadat de laatste update een negatieve invloed had op de framerate. Digital Foundry legt hieronder haarfijn uit waarom patch 4.02 dit keer wél een duidelijke verbetering is. Enjoy!