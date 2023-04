De gamers die al wat langer meedraaien weten dat de belangrijkste momenten in het jaar vroeger vooral de grote gamebeurzen waren. Tijden zijn veranderd en zo moesten we onlangs ‘afscheid’ nemen van de E3, omdat de beurs voor dit jaar geannuleerd is. Veel grote partijen zoals Sony, Microsoft, Nintendo en Ubisoft zouden niet aanwezig zijn, dus dan neemt het nut snel af. Een andere beurs is natuurlijk de gamescom en die gaat wel gewoon door.

De opening van die beurs is sinds een paar jaar een heuse show: Gamescom Opening Night Live. De datum voor deze showcase is nu aangekondigd en staat op 22 augustus. Dit liet host Geoff Keighley via Twitter weten. De showcase zal ongetwijfeld weer veel games bevatten, waaronder natuurlijk wereldpremières, zoals min of meer gebruikelijk is. Tegen die tijd kan je de showcase natuurlijk live hier op PlaySense volgen.