Entertainment is er tegenwoordig in allerlei soorten en maten. Films, games, muziek, mobiele spelletjes, cross-mediale samenwerkingen en nog veel meer. Waar content vroeger echt op zichzelf staande onderdelen waren, raakt het anno 2023 steeds meer in elkaar vervlochten. Zo zien we games op het witte doek verschijnen en er zelfs tv-series van gemaakt worden. Andersom gebeurt hetzelfde en daarnaast heb je natuurlijk ook dat muziek van bekende artiesten in games terugkomt of dat er heuse concerten in games worden gegeven. En zo zijn er nog tig andere vormen van leuke samenwerkingen te vinden.

Entertainment dient ter vermaak en hoe creatiever het is, des te beter. Als je favoriete merk, artiest of franchise dan in een ander medium terugkomt is dat leuk. Iemand die in een tv-serie een specifieke game speelt die jij ook speelt, roept herkenning op. Daarnaast heb je natuurlijk de vice versa werking en dan komen we terug bij de concerten in games. Zo hebben verschillende artiesten al optredens gegeven in Fortnite, wat erg creatief is.

Dit soort samenwerkingen zien we in allerlei vormen en maten en we hebben er een paar leuke voor je bij elkaar gezocht.

Godzilla & King Kong in Warzone

Godzilla en King Kong associeer je niet snel met een shooter als Call of Duty, maar toch was daar vorig jaar een heus evenement. De twee monsterlijke wezens maakten Caldera onveilig en namen je onder vuur op hun eigen manier als ze je zagen. Aan jou en je team om niet alleen tegen andere spelers te strijden, maar ook om het tegen deze monsters op te nemen. Het resultaat was een wat opmerkelijk gezicht, maar wel een vermakelijk evenement dat echt uniek aanvoelde.

Winnen met bekende spellen

Wat je ook steeds vaker ziet is dat bepaalde franchises zich prima lenen voor gokkasten. In de selectie van slots bij Kansino zie je bijvoorbeeld bekende titels als Narcos en Flodder terug. Dit zijn gokkasten die hun inspiratie halen bij de gelijknamige tv-series en daar zelfs zo diep op ingaan, dat de symboliek, vormgeving en meer geheel op het oorspronkelijke materiaal is gebaseerd. Het resultaat is dat je schitterende spellen speelt die heel vertrouwd aanvoelen dankzij de vormgeving en de audio. Best cool, niet? Hoewel dit soort spellen natuurlijk wel altijd met enige risico komen.

Marvel pusht via Fortnite

De razend populaire free-to-play game Fortnite is niet vies van leuke samenwerkingen. Zo worden er geregeld speciale evenementen georganiseerd en Marvel is een partij die daar enorm op inhaakt. Zo hebben ze in het kader van nieuwe films meerdere samenwerkingen gehad, waarbij skins vanuit de nieuwe films hun weg naar de game vonden. Dat is voor spelers natuurlijk ontzettend cool, zij kunnen zich immers kleden naargelang de bekendste Marvel-personages. Dit gekoppeld aan een evenement zorgt voor een extra spannende beleving, wat zijn vruchten afwerpt: Fortnite is immers een game die door de jaren heen ongekend veel samenwerkingen heeft gezien en enorm succesvol is.

Bouwen maar

Een heel andere tak van sport is dat entertainment zich ook steeds vaker een weg weet te vinden naar de Deense bouwsteentjes. Zo is het mogelijk om allerlei Nintendo gerelateerde bouwwerken van LEGO te maken en zelfs de Tallneck uit Horizon: Forbidden West is met LEGO na te bouwen. Of wat te denken van The Lord of the Rings? De iconische filmtrilogie van Peter Jackson is decor geweest voor enorm veel vervolg content en recent heeft LEGO de Rivendell set uitgebracht, die je de thuisbasis van de elven laat bouwen. Duur geintje wel, maar een prachtige set.

Zo zie je maar, content weet elkaar steeds vaker te vinden en dat levert ontzettend leuke vormen van entertainment op! Eigenlijk is het best fijn om in 2023 te leven, cross-mediale samenwerkingen zijn meer regel dan uitzondering en het levert altijd wat unieks op. Iets wat we moeten aanmoedigen.