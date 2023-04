Resident Evil 4 Remake is nu een aantal weken verkrijgbaar, maar de Mercenaries modus zou pas op een later moment volgen. Lang hebben we daar niet op hoeven wachten, want deze is nu in de game beschikbaar gesteld zo heeft Capcom laten weten.

In deze modus krijg je te maken met een reeks van uitdagingen met als doel de stroom van inkomende monsters op te houden en te verslaan. Je kunt deze modus spelen met verschillende personages, zoals Leon, Luis, Krauser en Hunk. De beschikbare maps zijn: Village, Castle en Island.

Dit is minder dan aanvankelijk werd aangekondigd, maar Capcom zal deze modus op termijn van meer content voorzien. Hieronder een trailer die een betere indruk van de Mercenaries modus geeft.