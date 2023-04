Resident Evil 4 Remake is een paar weken uit en gisteren werd de Mercenaries modus uitgebracht voor de game. Die modus zal op termijn naar verwachting meer content krijgen, omdat niet alles bij de release direct inbegrepen zat. Daar blijft het niet bij, want volgens insider Dusk Golem staat er extra content op de planning.

De insider geeft op Twitter aan dat de mini-campagne uit het origineel: Seperate Ways, naar de game komt. Het zou hier om een betaalde uitbreiding gaan en dataminers kunnen dit ‘bevestigen’ omdat er verwijzingen in de code van de game zijn gevonden.

Volgens Dusk Golem is het plan om Seperate Ways later dit jaar uit te brengen, waardoor de release sneller volgt dan bij de Shadows of Rose uitbreiding voor Resident Evil 8: Village het geval was. Dit komt doordat Capcom al langer aan deze content werkt, dat was met de Rose uitbreiding niet het geval. Die ontwikkeling begon pas na de release van het achtste deel.

Rond de release van Seperate Ways zou de Mercenaries modus ook een grote update moeten krijgen, maar de content is nog een beetje gissen. Verder weten we dat er aan een PlayStation VR2-modus gewerkt wordt, dus kijk er niet raar van op als Capcom tegen het einde van het jaar een nieuw Resident Evil 4 offensief op ons loslaat met allerlei extra content en features.