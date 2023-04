Het ziet er naar uit dat niet alleen de pers enthousiast was over Resident Evil 4 Remake, maar dat ook gamers op de game hebben zitten wachten. Er is namelijk een nieuwe mijlpaal bereikt wat betreft de verkopen van de game.

Resident Evil 4 Remake wist in twee dagen na de release al meer dan 3 miljoen exemplaren te verkopen. Nu zijn we twee weken verder en daar zijn nog 1 miljoen verkochte copies bijgekomen.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat de remake van het vierde deel gemakkelijk voorbij de totale verkoopcijfers van Resident Evil 3 Remake zal gaan. Die teller staat sinds begin dit jaar op 6.4 miljoen exemplaren. De remake van het tweede deel daarentegen heeft in totaal 11.2 miljoen stuks verkocht.