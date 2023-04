Zoals de meesten ondertussen al wel doorhebben, is de grootste factor waar EA in zijn voetbalspelletjes op inzet, na FIFA Ultimate Team, tegenwoordig natuurlijk de inclusie van het vrouwenvoetbal. Het ziet er naar uit dat EA in zijn volgende voetbalgame waarschijnlijk een tandje gaat bijzetten en hun grootste focussen gaat combineren.

Volgens het Twitter-account FUTSheriff, die al wel vaker dingen lekte, zal de nieuwe game – EA Sports FC geheten – ook vrouwelijke spelers bevatten in FUT. Hij zegt daarbij dat mannelijke en vrouwelijke spelers “hoogstwaarschijnlijk” samen zouden kunnen spelen, zoals nu al het geval is in Pro Clubs. Of dit klopt is afwachten, maar het klinkt logisch om dat meer gelijk te trekken.

Of de community hier ook op zit te wachten is dan weer een tweede. We gaan vanzelf zien wat het wordt. In juli krijgen we meer over de footie te horen, zo liet EA Sports al doorschemeren.