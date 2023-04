Joseph Staten, voormalig Head of Creative bij 343 Industries, laat op Twitter weten dat hij Microsoft gaat verlaten. De Halo veteraan werkte eerst bij Bungie aan alle cinematics van de originele Halo trilogie. Daarna pende hij ook nog eens het verhaal van Destiny. Na zijn vertrek bij Bungie hielp hij Microsoft met hun strategie voor hun first-party releases.

Hey folks, I am indeed leaving Microsoft. I'll have more info to share soon, but for now, I'd just like to thank all my @Xbox colleagues for all their understanding and support as I embark on a new adventure. https://t.co/oMR0LXOzZb

— Joseph Staten (@joestaten) April 8, 2023