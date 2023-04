Bethesda Game Studios werkt momenteel hard aan Starfield, hun gigantische scifi openwereldgame die na talloze vertragingen dan eindelijk op 6 september zal verschijnen. In juni wordt er bovendien nog een lange showcase uitgezonden (van ongeveer twee uur) waarin we nog meer te weten zullen komen over deze titel en andere Microsoft games.

We weten inmiddels ook al dat Bethesda van plan is om Starfield nog jarenlang te ondersteunen en misschien zou multiplayer hier wel een rol in kunnen spelen. Er is namelijk een vacature online gezet voor een ‘Associate Level Designer’ met een opvallende omschrijving:

You have strong familiarity with a variety of open world multiplayer games

Dit zou kunnen impliceren dat Bethesda in de toekomst wil inzetten op multiplayer openwereldcontent. Dit zou voor Starfield kunnen zijn, maar evengoed ook voor The Elder Scrolls VI (wanneer die game ook moge uitkomen) of misschien zelfs voor nog een ander project.

De toekomst zal het moeten uitwijzen…