Op 22 juni mogen we Final Fantasy XVI verwachten voor de PlayStation 5 en om de game nu goed aan het grote publiek te laten zien, organiseren Sony PlayStation en Square Enix vanavond een State of Play-uitzending.

Deze uitzending zal ruim 20 minuten duren en volledig in het teken van Final Fantasy XVI staan. Als je uitkijkt naar deze game of gewoonweg benieuwd bent, dan is het ongetwijfeld de moeite waard de livestream te volgen en dat doe je hieronder.