De release van Diablo IV staat alweer bijna om de hoek. Na een veel gespeelde open beta hebben veel gamers nog vragen over wat ze nu bij de release mogen verwachten. Één van die vragen is natuurlijk hoe veel tijd ze kwijt zullen zijn aan de aangekondigde Battle Passes.

Vanzelfsprekend verschijnen er meerdere Battle Passes door een jaar heen. Als je tijdens een actieve Battle Pass alle tiers wilt behalen, zal je dat grofweg zo’n 80 uur kosten. De gratis variant geeft om de zoveel tiers kleine extra’s, zoals XP boosts. Uiteraard is er ook een ‘Premium’ variant die je kan aanschaffen waarmee je dan bij elke tier wat cosmetische spullen vrij kan spelen.

“Right now, the battle pass when you’re figuring in completing the season journey alongside doing other content in the game, you’re looking at roughly 80 hours worth of time invested to complete the entirety of the battle pass. To level a character to level 100 could take a little longer than that based on how you play.”