Na de Exploration Tour die ons een nieuwe baan, Piranha Plant Cove genaamd, heeft gebracht, is het nu de beurt aan de Spring Tour. Ondanks dat de lente ondertussen toch al enkele weken aan de gang is, zal de update verschijnen op 19 april. Op 2 mei zal de Tour dan weer verdwijnen.

Ook ditmaal verschijnt er een nieuw circuit in het spel en we bezoeken opnieuw een stad. Zo zal je nu de straten van Athene onveilig kunnen maken. Athene Dash zal vergezeld worden door de andere banen die zich in de Europese steden bevinden, waaronder dus ook Amsterdam Drift. Bekijk even de onderstaande trailer om Athene Dash in actie te zien.