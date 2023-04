Vanaf morgen kan je aan de gang met de eerste grote uitbreiding voor Horizon: Forbidden West: Burning Shores. De lanceringstrailer liet al het nieuwe personage Seyka zien en nu is er een nieuwe video verschenen die meer over haar vertelt.

Seyka is een krijger die zich qua doorzettingsvermogen kan meten met Aloy. Toch verschillen beide vrouwen erg van elkaar. Aloy is meer op zichzelf, maar Seyka is alles behalve dat. Dit kan soms dan ook voor wat frictie zorgen.

De nieuwe video van Horizon: Forbidden West – Burning Shores check je hieronder.