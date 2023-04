Eerder deze maand kwam het nieuws naar buiten dat Joseph Staten, voormalig Head of Creative bij 343 Industries, Microsoft had verlaten. Toen was onduidelijk wat zijn toekomst precies zou zijn, maar nu is de reden voor zijn vertrek bekend.

Staten liet eerder al weten dat hij aan een nieuw avontuur zou gaan beginnen. Dit blijkt nu het maken van een triple-A titel bij Netflix te zijn, die op meerdere platforms moet verschijnen. Via Twitter maakt Staten bekend dat het gaat om een nieuwe IP en hij zal dienst doen als creative director.

Helaas is er verder geen informatie over de game zelf gegeven, maar zodra we meer weten laten we jullie dat natuurlijk weten.