Tijdens State of Play eerder dit jaar werd (eindelijk) officieel de release van Humanity aangekondigd. De game zou in mei verschijnen, maar een specifieke datum was nog onduidelijk. Via het PlayStation Blog is daar nu meer duidelijkheid over gegeven.

Humanity zal op 16 mei uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation 5, PlayStation VR2 en pc. Mocht je PlayStation Plus Extra of Premium abonnee zijn, dan hebben we helemaal goed nieuws. De game maakt vanaf de release deel uit van het aanbod. Abonnees betalen dus niks extra om de game te kunnen spelen.

Hieronder een nieuwe trailer en als je nog wat meer details te weten wilt komen over deze titel, klik dan hier.