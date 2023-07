Het puzzelspelletje Humanity is er een die je niet vaak tegenkomt. Het is een ontzettend origineel concept dat simpel is om te begrijpen, maar pittig om volledig te doorgronden. We wezen in onze review al op de ster van de show, namelijk de level editor, die het spel bijna oneindig speelbaar maakt. Met update 1.07 wordt dat nog eindelozer.

In de onderstaande video laat de ontwikkelaar zien welke features zijn toegevoegd. Nu kun je ook de machines die je tegenkomt in de story modus gebruiken in de level editor. Daarnaast kun je de machines ook programmeren om bijvoorbeeld te roteren of simpelweg gefocust te blijven op één punt. Voor alle details verwijzen we je graag naar de video.