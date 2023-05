Review | Humanity – Vandaag de dag is de triple-A gaming industrie min of meer een soort eenheidsworst geworden. Dat wil niet zeggen dat er geen goede games meer uitkomen, maar veel lijkt behoorlijk op elkaar. Voor unieke ervaringen doe je er tegenwoordig goed aan om wat meer in de indie-scene te duiken. Ontwikkelaar tha ltd. slaat voor hun eerste game ooit de handen ineen met Enhance. Laatstgenoemde is voornamelijk bekend van Tetris Effect, een indrukwekkende titel die het klassieke spelletje Tetris naar een nieuw niveau tilde. Humanity is ook een puzzelgame, maar ook weer een die niet zo rechttoe, rechtaan is. Met een erg simplistische artstyle en bijzondere gameplay wist Humanity al gauw onze aandacht te trekken. Of Humanity precies de frisse wind is die het puzzelgenre nodig heeft lees je in deze review.

Games als kunst

Een écht verhaal in een puzzelgame kan je natuurlijk niet echt verwachten, maar toch doet Humanity een poging. Je speelt als een shiba inu-achtige hond die zich bewust lijkt te zijn dat hij een hond is. Een stem vertelt je dat je de mensheid naar het licht moet begeleiden om ze te redden. Dat is dan ook gelijk in de letterlijke zin wat je doet in Humanity. Spelende als de hond plaats jij door diverse levels pijlen die de richting van de stroom aan mensen bepaalt om ze zo naar het licht te sturen. Het doel is dus eenvoudig: begeleid een stroom mensen naar de lichtgevende deur, wat het einde is van een level.



Als dit allemaal heel zweverig klinkt, dan heb je het niet mis. Desalniettemin vinden wij het een erg tof concept. Het klinkt namelijk heel simpel, een stroom mensen aanwijzingen geven om naar het einde van een level te gaan. Humanity weet dit simpele concept echter naar een hoger niveau te tillen door ons enerzijds simpel, anderzijds erg complexe levels voor te schotelen. Grappig detail is dat Humanity voor ontwikkelaar tha ltd. de eerste videogame is. Tha ltd. is namelijk een designbureau en als je een kijkje neemt op hun website, zie je al gauw dat Humanity in ieder geval op grafisch gebied duidelijk een product uit hun stallen is.

Stapje omhoog

Wanneer je aan Humanity begint is het eerste level vrij rechttoe, rechtaan. We zetten een paar richtingspijlen neer om de stoet mensen naar het einde te begeleiden. Het is wel zaak om deze op tijd neer te zetten. De stroom aan mensen beweegt namelijk uit zichzelf en ze lopen zo de afgrond in als jij ze geen aanwijzingen geeft. Dat is voor de normale mensen niet zo’n probleem, die stroom blijft namelijk gewoon doorgaan. Het is wel een probleem als er een goldy tussen zit. De goldies zijn speciale, goudgekleurde mensen die je gedurende een level kan oppikken en mee kan nemen naar de uitgang. Ze zijn niet vereist om een level te voltooien, wel als je de game graag op 100% wilt uitspelen. Valt een goldy over de rand heen, dan is hij dus foetsie en moet je het level opnieuw starten.



Nou, dat klinkt nog steeds niet al te moeilijk, toch? Naarmate je verder in Humanity komt worden er echter steeds meer elementen in een level geïntroduceerd, worden de levels langer en moet je écht jouw hersenen laten kraken. Je kan de stoet mensen wel een stukje naar beneden laten springen, maar niet te ver, want dan vallen ze dood. Bepaalde muren hebben er een reliëf op zitten waardoor de mensen er op kunnen klimmen. Je komt schakelaars tegen die ingedrukt moeten worden om obstakels naar het licht toe te verwijderen, maar die schakelaar werkt alleen zolang er voldoende gewicht op staat. Je moet de mensen dan eerst over de schakelaar heen sturen, zodat de stroom daarheen blijft gaan en de mensen voorop voorbij het obstakel kunnen komen en in het licht kunnen stappen.

Hersenkraker

Humanity is een behoorlijk uitdagende puzzelgame. De levels stijgen gestaag in moeilijkheid tot een punt dat je soms een half uur vastzit op een level. Het uitspelen van een level an sich kost je eigenlijk hooguit een paar minuten, maar door de complexiteit in deze levels is een korte speelduur niet vanzelfsprekend. We benoemden net al wat lastige factoren, maar je moet de stroom mensen soms ook laten springen. Je hebt dan de keuze uit een normale sprong of een hoge sprong. Je vermoedt het waarschijnlijk al, maar soms is het lastig inschatten welke sprong je nodig hebt. Dan denk je het licht te hebben bereikt om vervolgens iedereen, inclusief jouw zuurverdiende goldies, vol de afgrond in te zien gaan. Je hebt wat geduld nodig om Humanity te leren snappen en uiteindelijk uit te spelen, maar het voelt erg belonend wanneer het lukt.

En nu?

Als je dan na een uurtje of drie à vier alle puzzels hebt doorgespeeld vraag je je natuurlijk af wat je dan nog kan doen. Humanity biedt jou ook de mogelijkheid om eigen levels te bouwen en deze online te delen. Potentieel zullen er op den duur dus duizenden unieke levels te vinden zijn in Humanity. De level-editor geeft je alle opties die je in het verhaal hebt gezien en zelfs nog wat meer om de hersenen nóg meer te laten kraken. Kanttekening is wel dat deze community gaat vallen of staan met hoeveel mensen Humanity een kans willen geven, want toegegeven: € 29,99 kan een pittige prijs zijn voor een puzzelgame waarvan de singleplayer content wat beperkt is.

Modern simplistisch

Om Humanity nu een mooie game te noemen is misschien wat vreemd, maar de minimalistische artstyle die gehanteerd wordt wist ons zeker te bekoren. Zoals we eerder al benoemden is het geheel in de stijl van tha ltd., maar we moesten eigenlijk met vlagen ook aan de puzzelgames Hitman GO en Lara Croft GO denken. En dat is alleszins iets positiefs. De performance is dan ook wat we ervan verwachten. Vanzelfsprekend draait de game op de PlayStation 5 op een 4K resolutie en de framerate is een prima soepele 60fps. De soundtrack gaat daarbij ook voor de minimalistische aanpak. Het resultaat, van de audio en de beelden gecombineerd, doet je dan soms ook denken dat je naar een kunstproject aan het kijken bent in plaats van dat je een game aan het spelen bent. Mede dankzij het audiovisuele aspect is Humanity op alle fronten een unieke ervaring. De game bevat ook optionele ondersteuning voor VR-headsets, waarbij je dezelfde ervaring in virtual reality krijgt.



Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, pc.