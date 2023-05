Eén van de games die we deze maand bij PlayStation Plus Extra en Premium zullen krijgen, is de puzzelgame Humanity. In dit, toch wel vrij unieke spel, speel je als een shiba inu die ‘hordes’ aan mensen moet begeleiden door verschillende levels heen. Uiteraard moeten er onderweg obstakels vermeden worden, dus moet jij de ideale route zien uit te dokteren.

Dit klinkt allemaal best simpel, maar uiteraard is dit niet altijd het geval. Je moet immers rekening houden met heel wat factoren: springen over gaten, de groep op het juiste moment opsplitsen, op zoek gaan naar verborgen collectables en meer!

Bekijk de trailer hieronder, Humanity zelf verschijnt op 16 mei.