Inmiddels alweer vier jaar geleden werd Humanity aangekondigd door ontwikkelaar Enhance en het mag gerust gezegd worden dat deze game vrij uniek is. Tijdens de aankondiging werd de game gepresenteerd als een ‘menselijk gedrag’ simulatie en lange tijd was er geen nieuws over de game te melden. Onlangs werd de game echter voorzien van een releasedatum en ook werd er wat meer informatie prijsgegeven.

Wie nog steeds geen enkel idee heeft wat Humanity is, kan de diepte ingaan met deze nieuwe video. In de lange onderstaande video wordt veel gameplay getoond en we worden bijgepraat door twee mannen uit het ontwikkelteam. Op een dag ontwaak je als een shiba inu en het is aan jou om de horde mensen veilig van punt A naar B te brengen. Ook komt er gaandeweg wat actie bij kijken, waarin je het moet opnemen tegen vijanden en zelfs bazen.

Humanity is vanaf 16 mei verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation VR, PlayStation VR2 en pc.