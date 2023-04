Vandaag de dag kun je helaas niets meer doen, zeggen of op het internet zetten zonder dat een groep beroepsgekwetsten met hun moreel verheven gehuil weer gaan klagen over van alles en nog wat. Dat gebeurde ook nadat de eerste zeer realistische beelden van Indie ‘body cam shooter’ Unrecord online werden gezet. Zo werd de echtheid van de beelden in twijfel getrokken en zou het concept ongepast zijn in het huidige politieke klimaat.

Dit liep uiteindelijk zo hoog op dat ontwikkelaar Drama via een bericht op de Steam-pagina van de game heeft gereageerd. Daarin wordt snel korte metten gemaakt met de meest gehoorde opmerkingen. Daarnaast heeft de studio op Twitter beelden gedeeld die het level uit de trailer in de Unreal Engine 5 editor laten zien. Als kers op de taart gebeurt dat ook nog eens in real-time zodat enige twijfel over de echtheid snel wordt weggenomen.