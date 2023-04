Bandai Namco heeft al aardig wat speelbare personages van Tekken 8 voorgesteld door middel van een video. Het einde lijkt echter nog niet in zicht, want er is weer een nieuwe trailer verschenen die één van de vechters uitlicht.

Ditmaal draait de video om Emilie De Rochefort, beter bekent als Lili. Zij was als eerst in de serie te zien in Tekken 5: Dark Resurrection en was daarna in elk volgend deel van de partij. Haar sierlijke vechtbewegingen zijn uiterst effectief en die kan je in de onderstaande video checken.