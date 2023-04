Eind februari verscheen Company of Heroes 3 voor pc en wij waren zeer lovend in onze review. Destijds was al bekend dat de game ook naar consoles zou komen, maar het was nog niet duidelijk wanneer dit precies zou gebeuren. Nog net geen twee weken geleden werd de Console Edition vervolgens aangekondigd en we krijgen nu een trailer voorgeschoteld die de features van deze versie laat zien.

Eén van de grote uitdagingen bij dit soort games is het aanpassen van de besturing voor een controller. Daar ligt in deze trailer ook de focus op en we zien gelijk hoe dit werkt in verschillende situaties. Verder zien we een aantal andere features één voor één langskomen, die ook een blik geven op de beschikbare content in de game.

Company of Heroes 3: Console Edition verschijnt op 30 mei voor de PS5 en Xbox Series X|S.