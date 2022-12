De games van 2023 | Company of Heroes 3 – Eigenlijk hadden we de game al moeten spelen, maar de releasedatum van 17 november dit jaar werd uitgesteld naar 23 februari 2023. Een opmerkelijke zet, aangezien we al meerdere voorproefjes hebben gehad. Dankzij het COH-Development programma zijn er namelijk diverse testversies van de game tijdelijk beschikbaar gesteld. Op de gamescom maakte de meest recente versie van de game indruk, maar ook toen gaven we al aan dat er nog werk aan de winkel is. Ontwikkelaar Relic Entertainment dacht daar blijkbaar hetzelfde over, dus vandaar blikken we nogmaals vooruit.

Company of Heroes 3 – Blijkbaar is het uitstel niet alleen voor het afwerken van de pc-versie bedoeld, want er is namelijk ook een consoleversie van Company of Heroes 3 in de maak. Deze komt wel later uit, maar het feit dat Relic Entertainment heeft besloten om een RTS naar de consoles te brengen, mag zeker toegejuicht worden. Uiteraard gaat het hier niet om een simpele port, aangezien dat niet gaat werken. De volledige interface is namelijk vanaf de grond af opgebouwd voor gebruik met een controller. Onderaan dit artikel zie je een korte video die je laat zien hoe dat precies in zijn werk gaat.

Het reeds eerder onthulde Tactical Pause komt hier goed van pas. Hiermee kunnen spelers namelijk op ieder moment de game pauzeren, het slagveld rustig doornemen en alvast een hele rits commando’s geven voordat zij verder gaan. Dit is in de pc-versie al een welkome toevoeging, maar op de consoles nog meer, aangezien de besturing daar nu eenmaal minder snel gaat. Vermoedelijk is dat ook de reden waarom er geen ondersteuning voor crossplay is. Echter valt het op dat uitgever SEGA specifiek zei dat dit tijdens de lancering niet het geval is. Mogelijk wordt er dan toch later alsnog crossplay toegevoegd. Tot slot lanceert de pc-versie van Company of Heroes 3 met mod tool zodat je, naast het vechten, ook creatief aan de slag kan.

Voorlopige verwachting: Wij hebben alle vertrouwen in het eindresultaat. Inmiddels hebben we meerdere testversies op onze eigen pc’s gespeeld en ook op de gamescom hebben we de game uitgebreid aan de tand kunnen voelen. Het COH-Development programma heeft sinds de aankondiging voor talloze verbeteringen gezorgd en opbouwende feedback wordt constant in overweging genomen. Die samenwerking met de fans werpt zijn vruchten af en de toevoeging van mod tools geeft je de ruimte zelf content toe te voegen die je wellicht graag gezien had. Al met al moet het dan wel erg gek gaan lopen als Relic Entertainment dan vlak voor de finish de bal alsnog laat vallen. We moeten echter nog even wachten om daarachter te komen.