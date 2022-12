Vorige maand dook op de website van de Taiwanese ratinginstantie een consoleversie van Company of Heroes 3 op. Tijdens de Game Awards is officieel bevestigd dat de RTS naar de PlayStation5 en Xbox Series X|S zal komen.

De consoleversie van Company of Heroes 3 is niet een simpele port van de pc-versie met wat aanpassingen, maar geheel opnieuw opgebouwd. Er zal onder andere een nieuwe besturing en user interface worden geïntroduceerd, waardoor de RTS zonder problemen te spelen is met een controller.

Het is de bedoeling dat Company of Heroes 3 voor de PS5 en Xbox Series consoles in 2023 zal uitkomen. Dat zal in ieder geval na de release van de pc-versie zijn, die op 23 februari uitkomt.