SEGA heeft slecht nieuws voor gamers die de Company of Heroes-serie een warm hart toedragen. Het derde deel is namelijk met een paar maanden uitgesteld. Company of Heroes 3 zou oorspronkelijk op 17 november verschijnen, maar SEGA laat nu weten dat Relic Entertainment toch wat meer tijd nodig heeft.

De game moet nog meer gefinetuned worden, zodat het aan de verwachtingen van de fans kan voldoen. De nieuwe releasedatum is hierdoor 23 februari 2023, dus het uitstel valt enigszins mee. Meer weten over deze titel? Check dan onze preview.