Preview | Company of Heroes 3 – Het falen van Warhammer 40,000: Dawn of War III is een harde les voor Relic Entertainment geweest. Je kunt echter van je fouten leren en daarom heeft de ontwikkelaar voor het derde deel in de Company of Heroes-serie een andere aanpak gehanteerd. Er is namelijk vanaf het begin een groep fans samengesteld, bestaande uit modders en competitieve spelers, die de studio met raad hebben bijgestaan. Toen de game vorig jaar officieel werd aangekondigd, ging ook gelijk het COH-Development programma van start. Het is een initiatief om de community bij de ontwikkeling te betrekken, door met enige regelmaat testversies van de game tijdelijk beschikbaar te stellen. Tijdens gamescom mocht ik met de meest recente versie van de game aan de slag om te zien hoe het er nu voor staat.

De feedback is ter harte genomen

Dankzij de constante feedback is er het afgelopen jaar duidelijk progressie te zien en de game heeft flinke stappen vooruit gezet. De onthulling van de traditionele singleplayer campagne met het Deutsches Afrikakorps (DAK) in Noord-Afrika viel bijvoorbeeld tegen omdat alles in de woestijn levels overbelicht was. Daar is nu helemaal geen sprake meer van en de omgevingen zijn veel beter belicht. Daar blijft het echter niet bij, want ook aan de interface, minimap en de besturing is flink gesleuteld. Het grootste probleem was echter de camera die vooral te hoog boven het slagveld stond gepositioneerd. Dat laatste heeft te maken met het feit dat er veel meer hoogteverschillen in de maps aanwezig zijn. Het probleem is inmiddels aangepakt en de actie wordt nu weer op een manier in beeld gebracht zoals je van de serie gewend bent.

Uiteraard gaat de feedback niet alleen over de technische aspecten, maar ook over wat spelers graag in de aankomende game terug willen zien. De toevoeging van een turn-based kaart, vergelijkbaar met die uit de Total War-serie, is voor sommigen een doorn in het oog. Daar heeft Relic Entertainment echter slim een mouw op aangepast door een traditionele (lees lineaire) singleplayer campagne aan de game toe te voegen, waarin je met het eerder genoemde Deutsches Afrikakorps (DAK) speelt. Wie echter meer een dynamische campagne wil, zoals eerder al werd geprobeerd in Ardennes Assault voor Company of Heroes 2, kan met de turn-based kaart van Italië aan de slag. Daarover gesproken, een veel voorkomend verzoek was de toevoeging van Italiaanse eenheden en ook daar is nu gehoor aan gegeven.

Heel wat nieuwigheden

We hebben hierboven al wat wijzigingen aan de bestaande formule doorgenomen, echter hebben de ontwikkelaars meer nieuwigheden voor ons in petto. Breach is bijvoorbeeld een nieuwe feature die je in staat stelt om met een team een bezet gebouw te ontruimen. Voorheen zat er niets anders op dan heel het gebouw te vernietigen, maar nu kun je met Breach snel schoon schip maken en de positie overnemen. Destruction 2.0 speelt daar ook op in door kapotte gebouwen drie verschillende eigenschappen mee te geven. In alle gevallen kunnen gebouwen niet meer worden bezet. Shot and sight blocking zorgt er echter voor dat er ook niet meer doorheen geschoten kan worden en het gezichtsveld van eenheden wordt geblokkeerd. Dan heb je nog Cover, dat dekking geeft en Flattened, waarbij er niks meer overeind staat.

Eerder hadden we het al over meer hoogteverschillen in de maps en daar is uiteraard bewust voor gekozen. Verticaliteit speelt een grote rol en het terrein zorgt nu ook voor shot and sight blocking. Daarnaast schiet je bijvoorbeeld accurater als je dat vanaf een hogere positie doet en vervalt de cover bonus van eenheden die lager zitten. De juiste positie kiezen wordt dus nog veel belangrijker. Dat geldt ook voor je voertuigen, die nu zwakkere bepantsering aan de zijkanten hebben en daardoor een ideaal doelwit vormen als je ze weet te flankeren. Mochten al die extra opties je teveel worden, dan beschik je in de campagnes en in singleplayer skirmishes tegen de computer over Tactical Pause. Hiermee kunnen spelers de game pauzeren, het slagveld rustig doornemen en alvast een hele rits commando’s geven voordat zij verder gaan.

Spelen in het zand

Na reeds aardig wat uren in Italië te hebben doorgebracht, besluiten we dat over te slaan en gelijk weer terug te keren naar Noord-Afrika. We hebben daar eerder slechts één missie gespeeld en die was te kort om het Deutsches Afrikakorps (DAK) echt beter te leren kennen. Hoewel hun wapenarsenaal dateert uit de beginjaren van de oorlog, hebben zij wel een aantal troeven in huis om het zwakkere arsenaal te compenseren en ook in de multiplayer competitief te blijven. Zo kan de infanterie op de tanks klimmen en meerijden, waardoor die gelijk als bepantserd transport fungeren. Daarnaast beschik je over een Recovery Vehicle waarmee je wrakken op het slagveld, zowel van jezelf als van de tegenstander, volledig kunt repareren. Hierdoor ben je niet langer afhankelijk van versterkingen uit je basis, maar kun je direct verder.

De grootste troef is echter de toevoeging van het gevreesde Duitse 88-mm-kanon. Dat kanon had in de oorlog zelf al een verwoestend effect en dat is in Company of Heroes 3 niet anders. Op het einde van de missie die we speelden moesten we de terugtrekkende Britten tegenhouden. Je beschikt over een vrachtwagen waarmee je het kanon vrij kunt verplaatsen. We zetten het op een heuvel en aangezien het bereik groter is dan de bemanning zelf kan zien, gebruiken we verkenners om iedere Britse tank al vanaf een grote afstand tot schroot te herleiden. Combineer dat met de extra mobiliteit dankzij de toevoeging van bepantsert transport en het is al snel einde oefening voor de Tommies. Het Deutsches Afrikakorps (DAK) heeft indruk op ons gemaakt en we zijn dan ook erg benieuwd hoe dat in de multiplayer modus gaat uitpakken.

Voorlopige conclusie

Het komt niet vaak voor dat een grote studio zo transparant is tijdens de ontwikkeling van hun nieuwe game. Het heeft Company of Heroes 3 overduidelijk goed gedaan en de toekomst lijkt er rooskleurig voor de serie uit te zien. In ons gesprek met de ontwikkelaars werd ook duidelijk gemaakt dat de release slechts het begin is en dat het de bedoeling is dat Relic de game lang blijft ondersteunen. Hoe dat precies uitpakt is nu nog koffiedik kijken, maar hopelijk laten ze de gierige DLC-praktijken van Company of Heroes 2 achterwege. Dat gezegd hebbende is er grafisch nog wel wat werk aan de winkel. Daarmee verwijzen we vooral naar effecten zoals explosies, vuur en rook. Toch hebben we er vertrouwen in dat ook dit voor de release of erna verbeterd gaat worden, gezien de verfijning die reeds het afgelopen jaar al is doorgevoerd.