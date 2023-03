Onze Johnny kon je eind februari nog vertellen dat Company of Heroes 3 absoluut de moeite waard is, maar zoals we tegenwoordig steeds vaker zien, rollen ontwikkelaars naderhand nog allerhande updates uit om de game net dat stukje beter te maken.

Dat is voor de RTS van Relic ook het geval. De studio heeft laten weten dat het de eerste grote update voor Company of Heroes 3 heeft uitgerold, die Operation Sapphire Jackal heet. Deze update voegt onder andere dagelijkse en wekelijkse uitdagingen toe aan de game. Daarnaast zijn er ook in-game cosmetica geïntroduceerd, die deels gratis en deels premium zijn, en waar je dus wat extra’s voor moet betalen.

De trailer hieronder legt alles haarfijn uit. Company of Heroes 3 is verkrijgbaar voor pc en komt op een later punt ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.