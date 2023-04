Nog voor de release van Company of Heroes 3 werd aangekondigd dat de game naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S zou komen, maar het was even wachten op een releasedatum. SEGA en ontwikkelaar Relic Entertainment hebben daar nu openheid van zaken over gegeven. De game mag op 30 mei 2023 verwacht worden.

We mogen op consoles vanzelfsprekend dezelfde game verwachten, maar de titel is wel uitgebreid gereviseerd om goed speelbaar te zijn op deze platformen. De game kan gespeeld worden met een controller en de user interface is te customizen, wat je de mogelijkheid geeft het aan te passen op wat je voorkeur geniet.

Verder bevat de consoleversie ook de ‘Full Tactical Pause’, waarmee je de actie pauzeert om rustig over je volgende stappen na te denken. Een feature die ook in de pc-versie zit tot groot genoegen van de spelers.

In de tussentijd kan je bij onze review van Company of Heroes 3 terecht voor meer informatie.