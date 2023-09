Company of Heroes 3 was oorspronkelijk alleen beschikbaar voor de pc, maar sinds kort kunnen bezitters van een PlayStation 5 en Xbox Series X|S ook genieten van de RTS. Relic Entertainment heeft onthuld welke content er dit jaar nog gepland staat voor alle platforms.

Voor de pc staat de update ‘Umbral Wasp’ op de planning. Deze brengt onder andere verbeterde animaties met zich mee, evenals een nieuwe 4×4 map. Voor de consoleversie komt de update ‘Brass Leopard’ uit, die onder andere een nieuwe map introduceert en de audiokwaliteit verbetert.

Bekijk in de onderstaande video wat Company of Heroes 3 nog meer in petto heeft voor dit jaar.