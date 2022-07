Ontwikkelaar Relic Entertainment en uitgever SEGA hebben aangekondigd dat Company of Heroes 3 op 17 november zal verschijnen. De game zal vanaf die datum via Steam verkrijgbaar zijn, maar het is al mogelijk om de game voor de release te spelen.

Zo kunnen spelers zich aanmelden voor het community feedback programma, waarvoor je hier terecht kunt. Na aanmelding krijg je toegang tot een nieuwe missie, die beschikbaar is tot 19 juli. In deze ‘Mission Alpha’ demo krijg je de controle over de Deutsches Afrikakorps (DAK) die de Engelsen van zich af moeten houden.