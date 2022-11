De Company of Heroes-serie heeft wel eens een uitstapje gemaakt naar mobiel, maar de games zijn hoofdzakelijk op pc te spelen. Het ziet er nu naar uit dat de franchise ook naar andere platformen zal komen.

Gematsu meldt dat Company of Heroes 3 op de website van de Taiwanese ratinginstantie voor games is opgedoken. Het gaat dan om een versie voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Het derde deel in de serie is officieel echter alleen voor de pc aangekondigd en deze versie werd kortgeleden nog uitgesteld.

Als een game verschijnt op één van de websites van de ‘rating boards’, is de kans heel groot dat deze ook daadwerkelijk uitkomt. Toch zullen we op de officiële aankondiging moeten wachten om echt zeker te zijn. Wellicht dat de aankomende The Game Awards dé plek zal zijn waar de consoleversie van Company of Heroes 3 wordt onthuld.