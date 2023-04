Na de Front Mission 1: Remake is het vervolgens natuurlijk de beurt aan Front Mission 2. Ontwikkelaar Forever Entertainment is de oude franchise weer nieuw leven aan het inblazen met verschillende remakes voor de Nintendo Switch. Om de nieuwste game wat in de schijnwerpers te zetten, is de titel voorzien van een nieuwe trailer.

De remake zal een paar nieuwe customization opties bevatten, alsook herziene graphics en een nieuwe soundtrack. De game zal je zo’n € 34,99 gaan kosten en zal beschikbaar zijn vanaf 12 juni voor de Nintendo Switch. Hieronder kan je de trailer van de Front Mission 2: Remake terugvinden.