Volgens Deadline krijgt de populaire indiegame Vampire Survivors een eigen animatieserie. De studio Story Kitchen werkt daarvoor nauw samen met bedenker Luca Galante. Het is de bedoeling dat de serie uiteindelijk wordt verkocht en er wordt momenteel gezocht naar een schrijver voor het project. Het lijkt erop dat Story Kitchen de smaak te pakken heeft, want de studio is ook met een project gebaseerd op Sifu bezig.

Eerlijk gezegd is Vampire Survivors nou niet bepaald een game waar veel verhaal in zit. Het beetje dat uit de omschrijvingen te halen valt, heeft veel weg van een goedkope Castlevania imitatie. De knotsgekke en uitermate verslavende gameplay laat zich nou ook niet bepaald makkelijk naar een animatieserie vertalen, dus wij zijn in ieder geval wel benieuwd naar wat Story Kitchen en Luca Galante hiervan weten te maken.