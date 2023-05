Vorig jaar kondigde Hyperkin de Xenon controller aan, wat een controller voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc is gebaseerd op het oorspronkelijke Xbox 360 model. Dus voor de liefhebbers van die console of bij degene waar het nostalgische gevoelens oproept, is het natuurlijk een mooie optie.

Toen was nog onduidelijk wanneer de controller precies zou verschijnen, maar daar heeft Hyperkin nu meer duidelijkheid over gegeven. De Hyperkin Xenon zal in juni verschijnen en dat in vier verschillende varianten, zo valt te lezen op de website van de fabrikant.

Bij interesse is het mogelijk de controller in pre-order te plaatsen. De controller kost $49,99 en zal naar verwachting op 5 juni verscheept worden. Of de controller dan ook via Nederlandse retailkanalen aangeboden zal worden is momenteel nog afwachten.