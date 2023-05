Bella Ramsey heeft recent natuurlijk furore gemaakt in de HBO serie van The Last of Us en ditmaal stapt ze in de rol van een beginnend bestuurder. Voor een nieuwe commercial van Gran Turismo 7 doet ze de PlayStation VR2 headset op om avonturen op het asfalt te beleven. Of is ze toch rijles aan het volgen?

De commercial is niet erg lang, maar wel creatief ingestoken om enigszins een indruk te geven van de sensatie die de racegame brengt als het in virtual reality gespeeld wordt. Je kunt de commercial hieronder bekijken en meer over Gran Turismo 7 met PlayStation VR2 lees je hier.