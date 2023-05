Het mag gerust gezegd worden dat Cuphead in 2017 een gigantisch succes was voor het side-scrolling genre. De game kreeg daarnaast ook een Netflix-show adaptatie en de visuele sfeer van Cuphead gaf het een nostalgische touch. Gezien het succes is het niet vreemd dat andere studio’s een soortgelijke sfeer willen nabootsen en zo ook indie developer Fumi Games met de zojuist aangekondigde game Mouse.

In Mouse speel je als privé detective John Mouston die zich in een sfeervolle film noir stijl staande moet houden. Mouse is een first-person shooter en in de eerste beelden zien we duidelijk de retro en nostalgie van de art stijl afspatten. Hoewel de game nog in een erg vroeg ontwikkelingsstadium zit, zien de eerste beelden er al prima uit. Houd je van jazz, een flink arsenaal aan wapens en first-person shooters? Dan is Mouse er eentje om in de gaten te houden.

Mouse verschijnt voor de Xbox, pc en Nintendo Switch. Een releasedatum is nog niet bekend.