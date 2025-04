MOUSE: P.I. for Hire trailer focust zich op allerlei wapens

Fumi Games heeft een gloednieuwe trailer uitgebracht voor MOUSE: P.I. for Hire, een noir-cartoon first-person shooter die je het gevoel geeft dat je DOOM in een klassieke Mickey Mouse tekenfilm aan het spelen bent.

In de trailer krijgen we een eerste blik op drie experimentele wapens die spelers in het spel kunnen gebruiken.

De CLEAN-D Automatic Turpentine Cleanser is een krachtig schoonmaakwapen dat vijanden “wegvaagt” met een giftige, bijtende mix.

De COOL-D Cold Steam Applier is een wapen dat vijanden bevriest met ijzige dampen.

De MIND-D Self-Aware Attitude Changer is een hypnotiserend wapen dat tegenstanders onderwerpt via mentale manipulatie.

MOUSE: P.I. For Hire verschijnt in 2025 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc (via Steam).