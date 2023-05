De naam Square Enix is niet helemaal meer wat het geweest is en daar hebben aparte, zakelijke keuzes – zoals het verkopen van de Westerse takken en hun IP’s – en de matige release van Forspoken een behoorlijke rol in gespeeld.

Met de aanstaande release van Final Fantasy XVI is er echter weer een stipje op de horizon en ook Square Enix hoopt op betere dagen. In een nieuwe, financiële briefing zegt het Japanse bedrijf dat er gekeken is naar de ontwikkelingsprocessen en dat men zich gaat richten op games die “aantrekkelijker zijn op een globaal niveau”.

Daarnaast verwacht men dat ze inkomsten kunnen stabiliseren via MMO’s zoals Final Fantasy XIV, Dragon Quest 10 en mobiele/browser games. Met die inkomsten kunnen ze zich dan weer gaan richten op het ontwikkelen van grote, kwalitatieve titels zoals de remakes van Final Fantasy VII en Kingdom Hearts 4.