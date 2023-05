Review | Sony WF-C700N earbuds – Het is alweer een tijd geleden dat we aan de slag konden met de Linkbuds S van Sony. Dit was een geslaagde set earbuds te noemen, dus het is een goede reden om binnen dit segment een nieuw paar te testen. In deze review bespreken we de WF-C700N earbuds, een goedkoper alternatief voor de Linkbuds S met een vergelijkbaar design. We zullen kijken hoe deze earbuds zich verhouden tot de Sony Linkbuds S en of ze natuurlijk de moeite waard zijn. Lees snel verder!

Bekend, maar toch een beetje anders

De naam WF-C700N bekt niet lekker. Sony zou hier zo langzamerhand iets aan moeten doen (ook met overige producten), omdat het noemen van modelnummers niet bepaald gebruiksvriendelijk is voor consumenten. Met dat gezegd: gelukkig hebben we het design al eerder gezien. Ze lijken sprekend op de Linkbud S: een grote ronde klankkast die overgaat in het gedeelte dat je in je oor steekt. Op de ‘schouder’ zijn er ook kleine microfoons aanwezig voor de ANC (Active Noise Cancellation). De oplaadcase heeft een langwerpige en ronde vorm, met glanzend plastic en reliëf. Het ziet er allemaal als pakketje mooi uit.

In het totale pakket vind je ook de benodigde kabels om alles op te laden (USB-C naar USB-A) en verschillende maten eartips. Opvallend genoeg zijn de WF-C700N iets kleiner dan de Linkbuds S, waardoor we meteen een maat grotere eartip moesten gebruiken voor meer comfort. Naast het verschil in oplaadcase ten opzichte van de Linkbuds S, hebben de WF-C700N grote knoppen in plaats van touch-functionaliteit op de earbuds. Met deze knoppen kun je alles bedienen: telefoontjes aannemen, ANC inschakelen, muziek pauzeren, enzovoort.

Basisfuncties

Via de Sony-app kun je de functionaliteit van de earbuds aanpassen en configureren. Je kunt andere functies aan de knoppen toewijzen of ze eenvoudigweg uitschakelen. Dit kan handig zijn voor als je bijvoorbeeld graag met earbuds in slaapt om geluid van buitenaf tegen te gaan. Goed nieuws voor sporters: de earbuds zijn zweetbestendig (IPX4 waterdicht). Verder biedt de WF-C700N weinig extra functies, behalve voor 360-gradencontent waarmee je audiotracks in 3D kunt beluisteren tegen extra betaling.

Het geluid is uitstekend!

Natuurlijk is de belangrijkste vraag hoe de earbuds van Sony klinken. Hier kunnen we heel kort over zijn: ze klinken fantastisch! Ze bieden zeer heldere middentonen en een mooie afwerking bij de hoge tonen, waardoor muziek en film zeer zuiver klinken. De bass biedt ook veel ondersteuning in de algehele geluidsweergave. Qua signatuur hebben ze een wat stalen ondertoon, maar in de algehele presentatie klinkt de WF-C700N uitstekend. Voor een adviesprijs van € 119,99 weten de Sony WF-C700N qua geluid zeker te overtuigen.

Helaas is de ruimtelijkheid een minpunt dat de ervaring wat beperkt. Terwijl de Linkbuds S een zeer ruimtelijk geluidsbeeld heeft, heeft de WF-C700N op dit gebied flink ingeleverd. Dit is jammer, want het maakt de earbuds net niet de absolute top in hun prijscategorie. Een ander minpunt is de mindere ANC-functionaliteit. Als de ANC is ingeschakeld, dan hoor je nog steeds te veel omgevingsgeluid. Sony staat bekend om zijn uitstekende ANC-technologie, dus het is vreemd dat de WF-C700N hierin tekortschiet. Als je dus naar content wilt luisteren en zo min mogelijk gestoord wil worden (bijvoorbeeld in de metro of bus), is de Linkbuds S een veel betere keuze.

Net niet de Heilige Graal

Er zijn nog een paar kanttekeningen die we moeten bespreken. De batterijduur is bijvoorbeeld niet zo bijzonder. Op de verpakking staat een accuduur van 7,5 uur aangegeven (5 uur met ANC-gebruik), met nog eens 7,5 uur via de oplaadcase. In de praktijk valt dit echter tegen. Het is moeilijk om er een avondje mee door te gaan, en het lijkt erop dat de 5 uur (zonder ANC) realistischer is. Een ander punt dat we moeten vermelden, is dat de WF-C700N niet over de juiste codecs beschikt (aptX) om ermee te gamen. Hierdoor heb je latency in het geluid tijdens het spelen, waaruit blijkt dat de earbuds echt zijn bedoeld voor luister- en kijkcontent. De microfoon is echter wel van prima kwaliteit, dus in een ideale situatie had je gewoon met je teamgenoten Mobile Legends of iets dergelijks kunnen spelen.