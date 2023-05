Overwatch 2 is al geruime tijd verkrijgbaar en is qua content ook van genoeg voorzien om de spelers te vermaken. Het ontbrak de game echter aan een volwaardige PvE-ervaring, die nog in de maak was. Deze gaat er echter niet meer komen, zo heeft Blizzard Entertainment via een livestream aangekondigd.

De ontwikkelaar meldt dat de ontwikkeling van de PvE-modus niet op het gewenste niveau staat, waardoor ze de keuze hebben moeten maken om door te gaan of te stoppen. Bij doorgaan zou dat té veel moeite kosten, wat eventueel ten koste zou gaan van de live ervaring, waardoor het uiteindelijk beter is om de modus te schrappen.

Deze beslissing valt verre van goed bij de community, omdat het bij de aankondiging van Overwatch 2 werd aangehaald als één van de speerpunten om juist een vervolg te ontwikkelen. Het is dan ergens wat gek om juist dat nu te schrappen. Wel zal Blizzard nieuwe coöp ervaringen blijven introduceren de komende tijd.

Verder richt Blizzard de focus nu op de ontwikkeling van seizoenen, maps, personages en andere content voor de shooter.