De originele planning voor ARC Raiders was dat de game in 2022 zou verschijnen. De free-to-play titel werd echter uitgesteld naar 2023 zo werd in augustus vorig jaar bekendgemaakt. Nu is er weer een grote verandering doorgevoerd.

ARC Raiders zou een coöperatieve third-person shooter worden. Embark Studios heeft nu echter besloten dat het spel een PvPvE extraction shooter moet worden. Dit komt doordat de ontwikkelaar bezig was met een PvPvE-modus voor ARC Raiders en deze komt zo goed uit de verf, dat ze hier nu de gehele game omheen willen bouwen.

“We also said we were giving the ARC Raiders team time to add player-versus-player to the existing foundation of the game. Since then, over the course of development, ARC Raiders has taken the shape of what we believe to be a truly promising player-versus-player-versus-environment survival extraction shooter—a game that stays true to the ARC Raiders universe and we’re having a blast testing internally.”