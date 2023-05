We weten al een tijdje dat Telltale aan een videogameversie van The Expanse sleutelt. Nu weten we ook wanneer we de game precies kunnen verwachten. Telltale zal de eerste aflevering op 27 juli op ons afvuren. De andere vier episodes zullen daarna verschijnen, met telkens twee weken ertussen. Zo zal je nooit lang moeten wachten op het vervolg.

The Expanse: A Telltale Series is een prequel op de tv-serie, die op zijn beurt gebaseerd was op een reeks boeken. In de game volg je een bekend personage dat luistert naar de naam Camina Drummer en gespeeld wordt door Cara Gee, de actrice die ook in de tv-serie reeds de rol voor haar rekening nam. Veelbelovend, denken wij alvast.

We mogen halverwege juni trouwens nieuwe gameplay verwachten, de game zal worden getoond tijdens het Tribeca Film Festival.