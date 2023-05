Enige tijd geleden wisten we al te melden dat de PC Gaming Show zal plaatsvinden op 11 juni, maar ondertussen weten we iets meer over de inhoud van de aankomende showcase. Eerst en vooral weten we nu dat het evenement van start zal gaan om 13:00 uur PDT, wat overeenkomt met 22:00 uur ’s avonds bij ons in Nederland en België.

Verder weten we ook dat de show 55 titels zal bevatten, waarvan er 15 nieuwe game aankondigingen zullen zijn. Verder zullen we onder andere beelden te zien krijgen van Baldur’s Gate 3, Frostpunk 2 en Dune: Awakening. Jij kan de show ook volgen via YouTube, Twitch, Steam en meer, en verwacht van ons ook zeker enkele berichten als het moment daar is.

Noteer 11 juni 22:00 uur alvast in je agenda, zodat je niks mist.