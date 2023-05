Iedere uitgever zou wel zijn eigen Grand Theft Auto V willen hebben. Hoewel de originele release inmiddels al 10(!) jaar geleden is weet de game nog steeds elk jaar een paar miljoen keer te verkopen. Tijdens de laatste meeting met aandeelhouders maakte Strauss Zelnick, CEO van Take-Two Interactive, bekend dat er inmiddels meer dan 180 miljoen exemplaren van GTA V zijn verkocht.

Daarnaast werd ook bekend gemaakt dat Red Dead Redemption 2 de 53 miljoen is gepasseerd en dat virtual currency verkopen in NBA 2K23 niet eerder zo goed waren. Dat is wellicht een apart contrast met het bericht dat Take-Two in zijn geheel ruim een miljard dollar verlies heeft gedraaid over het afgelopen fiscale jaar, maar dat zou voornamelijk met de overname van Zynga te maken hebben.