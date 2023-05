CD Projekt RED heeft Cyberpunk 2077 inmiddels behoorlijk rechtgetrokken, waardoor de focus van de ontwikkelaar inmiddels op de aankomende uitbreiding ligt. De Phantom Liberty uitbreiding werd vorig jaar aangekondigd, maar er werd geen specifieke releasedatum of periode genoemd.

Wel is het de bedoeling dat de content dit jaar uitkomt en mogelijk is dat sneller dan gedacht. In de Poolse Rock and Boris Podcast is gezegd dat Phantom Liberty mogelijk al tussen 8 juni en begin juli verschijnt. Dit heeft één van de hosts direct van bronnen bij CD Projekt RED begrepen.

Via deze podcast komen vaker interessante details naar buiten over de games van de Poolse ontwikkelaar, maar of dit automatisch ook klopt is natuurlijk afwachten. Kort daarop werden er veel vragen aan de ontwikkelaar over deze vermeende release in juni gesteld. Hierop reageerde CD Projekt RED met het bericht niet in te gaan op geruchten.

Dit is geen bevestiging noch ontkenning. Host Boris geeft daarbij aan geregeld met ontwikkelaars op evenementen te spreken, die suggereren dat de ontwikkeling buitengewoon goed gaat. Meerdere ontwikkelaars zouden (onafhankelijk van elkaar) aan hem bevestigd hebben dat de uitbreiding uitkomt binnen een maand na de aankondiging van de releasedatum.

Mocht het kloppen, dan is het op zich geen gekke gedachte dat CD Projekt RED hiervoor kiest. Het zou immers voor spelers een mooie verrassing zijn om sneller met de content te komen dan verwacht. Met name omdat de ontwikkelaar zoveel spelers teleur heeft gesteld bij de aanvankelijke release.