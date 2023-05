Deze week werd dan eindelijk – na wat geruchten en een teaser – Mortal Kombat 1 aangekondigd. Alhoewel we nog geen concrete gameplay te zien hebben gekregen, kregen we wel al een sfeervolle CGI-trailer en wat beknopte info, waaronder een releasedatum. Fans van de franchise kunnen inmiddels al hun pre-orders plaatsen én voor de liefhebbers onder ons is er ook een ‘Kollektor’s Edition’.

Deze unieke editie geeft je de ‘premium’ editie van de game, met heel wat leuke extra’s, waaronder een steelcase, een figurine en meer. Dit is de officiële beschrijving (door Game Mania):

Mortal Kombat 1 Premium Edition

Exclusieve Steelcase

Liu Kang beeldje ontwikkeld door Coarse

Kollector Box

Coarse “Art prints”

Deze editie zal je rond de €250 euro kosten en is vanaf nu te bestellen. Mortal Kombat 1 verschijnt op 19 september voor PS5, Xbox Series X|S, Switch en pc.