Hoewel alle ogen gericht zijn op de langverwachte release van de System Shock Remake, die 30 mei eindelijk op de pc uitkomt, verrast ontwikkelaar Nightdive Studios ons met een eerste blik op System Shock 2: Enhanced Edition. Deze nieuwe versie werd reeds in 2019 aangekondigd, maar sindsdien is het vrij stil gebleven.

In de video is te zien wat er allemaal is verbeterd ten opzichte van het origineel dat in 1999 uitkwam. Zo zijn de textures, models en cinematics onder handen genomen. Daarnaast werkt Nightdive Studios nauw samen met de fans om populaire mods te integreren. Tot slot keert de coöp multiplayer ook in de nieuwe versie terug.