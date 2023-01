De games van 2023 | System Shock Remake – Het is de franchise waar BioShock op gebaseerd is en een titel die op zichzelf een grens verlegde binnen het genre. System Shock werd in 1994 op de pc uitgebracht met in 1999 een vervolg. De game is op zijn minst een cult-klassieker te noemen en het is daarom ook niet zo heel gek dat de game een remake krijgt. We weten het, we worden doodgegooid met remakes, maar in dit geval is het wel een game die ook een flinke tijd geleden flink in de spotlights heeft gestaan. Als een game erg goed is, maar door de tijd tegengehouden wordt, is het helemaal niet zo erg deze opnieuw wat aandacht te geven.

System Shock Remake – PlaySense heeft het genoegen gehad om de game (kort) te kunnen checken op de gamescom, waarover je hier meer leest. Zoals het verhaal gaat, ben jij een hacker die data steelt van een groot machtig bedrijf, genaamd TriOptimum. Jij wordt echter opgepakt en de CEO van het bedrijf maakt een deal met jou. Laat op een ruimtestation een AI in de vrije loop en jij wordt voorzien van de beste neurohardware in je lichaam. Zo gezegd zo gedaan, jij verwijdert alle restricties van de AI en je wordt wakker met alle neurogadgets van top niveau. Alleen word je niet wakker in je eigen bed…

Jij bent op dit ruimtestation, wat eigenlijk een mijnstation is. De AI heeft er een bende van gemaakt, mensen zijn er doodgegaan en er ligt een hoop gezeik met aliens op de loer. Het is vanaf dit moment dat je geconfronteerd wordt met vele mysteries rondom het voorval dat heeft plaatsgevonden dat je tot overmaat van ramp ook zelf maar even moet gaan oplossen. Als je dat niet doet zal het ruimtestation de aarde vernietigen en is iedereen, op zijn zachtst gezegd, de klos. Het is een behoorlijke opgave, waarbij je al je hacker kennis in moet zetten en ook nog eens een hoop zal moeten vechten om in leven te blijven. Precies wat we kennen van de oorspronkelijke game, maar dan nu in een gloednieuw jasje.

Voorlopige verwachting: System Shock was destijds al een goede game en nu de titel een upgrade krijgt met gemoderniseerde gameplay, is het alleen maar reikhalzend uitkijken naar de game om het opnieuw te kunnen beleven. De grafische stijl is in deze erg geslaagd te noemen: een realistische stijl gecombineerd met een pixelated sausje. Vanaf het eerste moment dat we de game hebben mogen spelen, werden we helemaal opgezogen door de sfeer en het intrigerende verhaal. We hebben heel veel vragen waar wij een antwoord op willen hebben en gamers die de oorspronkelijke game vroeger gemist hebben, kunnen we niets anders dan toezeggen dat dit een mooie titel is om in de gaten te houden.